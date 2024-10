A Casa Amarela. Uma joia na mão. O cimento que une. Tudo aconteceu aqui. Um filme histórico.

Os títulos desta Memória estão na aula de três professores que constroem uma linda história para os anais do Grande ABC.

Numa verdadeira aula de 50 minutos, três professores-memorialistas começam a desvendar os segredos de um patrimônio regional e universal, a Casa Amarela da Fundação Santo André.

Um imóvel centenário, no coração do ABC, vizinho a São Bernardo e São Caetano. Tem mais ou menos a idade da Chácara Mimosa, na Avenida Portugal, sede do Primeiro de Maio FC, e da Chácara Silvestre, no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo.

Três casarões cujos construtores e/ou primeiros ocupantes foram membros de uma mesma família, origem britânica e que mesclam os Murray, Cockrane e Simonsen.

Assistam à aula dos professores Enrique Staschower, coordenador do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Fundação Santo André; Ana Amaral Bueno, também professora da FSA; e Antonio de Andrade, professor aposentado da Universidade Metodista.

Os três se encontraram nos estúdios de TV do Diário do Grande ABC, cada qual com muitas informações e o professor Andrade com um presente à Memória: um filme em preto-e-branco do espaço hoje ocupado pelos camus da FSA e Fundação ABC que ele mesmo fez ainda adolescente no ano de 1961. Raridade.

NO AR – A história da Casa Amarela. Uma aula com os professores Enrique Staschower, Ana Amaral Bueno e Antonio Bueno, edição para o site www.dgabc.com.br e demais plataformas do Diário

AMANHÃ – O filme que Andrade fez em 1961 e onde aparecem a Casa Amarela, a capela Santa Luzia original, um original campo de golfe e pessoas que ficaram para a história

UMA AULA. Com a professora Ana e os professores Andrade e Enrique: no cenário, a Casa Amarela da Fundação Santo André, uma obra de Charles Murray erigida na década de 1920

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 30 de outubro de 1994 – Edição 8845

MANCHETE – Polícia caça integrantes da Mancha Verde acusados de torturar dois rapazes de Santo André.

VÔLEI FEMININO – Brasil vencia Rússia no Ibirapuera e ia à final do Mundial com Cuba.

PONTO DE VISTA – Justiça, encargos e pecado.

Na era do computador, é inadmissível que a Justiça permaneça tão lenta.

Artigo: Tito Costa.

EM 30 DE OUTUBRO DE...

1904 – Realizadas eleições municipais em todo o Estado de São Paulo. No Grande ABC, então Município de São Bernardo, foram eleitos vereadores João Batista de Oliveira Lima (o coronel Oliveira Lima), o mais votado, com 288 votos.

Os demais eleitos: tenente-coronel Alfredo Flaquer, capitão José D’Angelo, major Benedicto Cesário do Nascimento, capitão Carlos Prugner e João Evangelista de Lima.

Decisão do Campeonato Paulista, “match” desempate: São Paulo Athletic 1, CA Paulistano 0; Charles Miller, capitão, recebeu a taça de campeão do seu quadro.

1954 – Em 25 de outubro foram diplomados os deputados federais eleitos em 3 de outubro de 1954, com dois nomes conhecidos na região: Lauro Gomes de Almeida, que renunciou ao cargo de prefeito de São Bernardo; e José Carvalho Sobrinho, ex-prefeito-interventor de Santo André.

