Espro e Basf oferecem curso gratuito para capacitação em São Bernardo

Uma parceria entre a indústria química Basf e o Espro (Ensino Social Profissionalizante) – entidade sem fins lucrativos especializada na capacitação e inserção de novas gerações no mundo do trabalho – promove em São Bernardo, a partir de 6 de novembro, curso gratuito de capacitação profissional para adolescentes e jovens mulheres negras ou pertencentes à comunidade LGBTQIAPN+. Inscrições podem ser feitas pela internet, por meio deste site.

O programa, intitulado Jovem Forte - Empregabilidade e Diversidade, vai oferecer 60 vagas afirmativas para jovens com idades entre 16 e 23 anos. Os encontros vão acontecer na unidade do Espro (Rua Atlântica, 731 - Caminho do Mar), de segunda a sexta-feira, divididos em duas turmas (uma no período da manhã, das 8h às 12h; e outra à tarde, das 13h às 17h), com término em 13 de dezembro.

Serão 100 horas de treinamentos presenciais, abordando tanto habilidades técnicas (hard skills) quanto o desenvolvimento de competências socioemocionais (soft skills). Durante o curso, os participantes terão acesso a kit escolar, uniforme, mochila, auxílio-transporte, auxílio-lanche e cesta básica.

“Mais do que inserir jovens no mercado de trabalho, o propósito da iniciativa é capacitá-los para serem agentes de transformação, tanto em suas vidas quanto nas comunidades onde vivem”, afirma Alessandro Saade, superintendente do Espro.

Após a conclusão do curso, os jovens poderão cadastrar seus currículos no banco de talentos do Espro.