Filippi diz que continua torcendo por Diadema

O prefeito de Diadema, José de Filippi Junior (PT), que não conseguiu a reeleição neste segundo turno, por meio de nota, agradeceu aos 104.556 eleitores, à militância, ao PT e aos partidos aliados e a todos que confiam e confiaram em seu trabalho.

“Filippi continua como cidadão de Diadema, cidade que ele teve o prazer e a honra de ajudar a construir desde os anos 1980, quando se apaixonou pelo município e dedicou sua vida a transformar a realidade dos moradores do município. Ele continuará acompanhando o dia a dia de Diadema, torcendo para que a cidade se desenvolva e evolua”, diz a nota.

Filippi enfrentou Taka Yamauchi neste segundo turno, que foi eleito com 52,59% dos votos válidos (116.003 no total), ante 47,41% (104.556) do petista.