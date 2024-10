Taka Yamauchi é eleito prefeito de Diadema com 52,59% dos votos

Taka Yamauchi (MDB) é o novo prefeito de Diadema. Após perder a última eleição, o candidato voltou a enfrentar o mesmo rival daquele pleito, José de Filippi Júnior (PT), mas desta vez saiu vitorioso, com 52,59% dos votos válidos (116.003 no total), ante 47,41% (104.556) do rival petista – que assim viu frustrada sua tentativa de alcançar um inédito quinto mandato. A conselheira tutelar Andreia Fontes (PL) será a vice. A vitória foi confirmada às 18h32 pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Engenheiro de formação, Taka Yamauchi foi presidente da SPObras – empresa pública municipal que executa projetos, programas e obras da Prefeitura de São Paulo –, e acabou se tornando uma figura política de destaque em Diadema. Ele concorreu à prefeitura buscando romper a tradição do PT na cidade, especialmente com o atual chefe do Executivo, que teve mandatos de 1993 a 1996, de 2001 a 2004, de 2005 a 2008 e de 2021 até 2024. Taka enfatizou em sua campanha a oportunidade de renovação para o município.

Durante a campanha, alguns tópicos foram prometidos pelo candidato. Na saúde, ele afirmou que vai garantir que o primeiro atendimento seja realizado em até 59 minutos, além de zerar as filas para exames e criar uma UPA Infantil. Na segurança, propõe o reforço da segurança pública por meio de novas tecnologias, como um sistema de vigilância que utiliza inteligência artificial. Para habitação, sua meta é entregar 5.000 moradias para famílias de baixa renda.

Na educação, Taka prometeu zerar as filas de creches e criar o Centro TEA, voltado para o atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Em relação ao desenvolvimento econômico, ele propõe fomentar a geração de emprego e renda por meio de políticas públicas que incentivem a criação de novas empresas e o crescimento econômico da cidade.

Mais cedo, ao votar, o então candidato definiu as fake news como principal desafio de sua campanha, afirmando que os moradores da cidade estão “cansados” de ódio e mentiras, e que por isso defenderiam uma mudança no Executivo.

O emedebista havia finalizado o primeiro turno, no dia 6, com 106.141 votos, correspondendo a 47,39% dos votos válidos. Seu concorrente somou 100.983 votos, representando 45,09% do total. A diferença entre eles foi de 5.158 votos em um universo de 340.373 eleitores.

APOIO

O agora prefeito foi apoiado por nomes de peso, como o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que esteve em Diadema para endossar o prefeiturável e participar de caminhada na cidade. Na ocasião, trajando camiseta amarela, caminhou ao lado do candidato a prefeito e de outras lideranças na região central por aproximadamente duas horas. Estiveram presentes, por exemplo, os prefeitos tucanos Paulo Serra (Santo André) e Orlando Morando (São Bernardo), acompanhados do prefeito eleito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB).

Durante a caminhada, o governador Tarcísio destacou que, se Taka fosse eleito em Diadema, haveria uma parceria forte entre o Estado e o município, com planos para modernizar o hospital da cidade. Sem mencionar diretamente o adversário de Taka, o atual prefeito José de Filippi Júnior, Tarcísio prometeu aumentar o efetivo policial, instalar muralhas digitais e investir em habitação e mobilidade. Ele garantiu total apoio do governo estadual a Taka, com "portas escancaradas" e um compromisso de colaboração.

A FESTA

Em festa na região central da cidade, uma multidão amarela acompanhou a apuração das urnas e celebrará durante a noite deste domingo (27) a vitória de Taka no segundo turno. Até às 19h, o futuro prefeito não havia chegado ao festejo.

Deve marcar presença na celebração ainda a futura vice e conselheira tutelar Andreia Fontes (PL).