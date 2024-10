Grávida de Nicolas Prattes, Sabrina Sato curte fim de semana abraçadinha com noivo

Fofos! Sabrina Sato e Nicolas Prattes estão noivos, mas parece que a cada dia que passa estão mais apaixonados. Agora, os dois estão curtindo o final de semana juntinhos no campo em clima de romance, como a apresentadora mostrou neste domingo, dia 27.

Sabrina, que está esperando um filho do ator, postou uma foto abraçadinha com o novo e derreteu os seguidores. Vale lembrar que os dois estavam juntinhos em Niterói, no Rio de Janeiro, passeando na praia, e a atriz também compartilhou cliques com o amado.

Sato já é mãe de Zoe, de cinco anos de idade, fruto do seu antigo relacionamento com Duda Nagle, e anunciou recentemente que está grávida de Nicolas.