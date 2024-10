Homem preso com arma estaria atrás do prefeito, diz Marcelo Oliveira

O homem detido com arma na manhã deste domingo (27) estaria “atrás do prefeito”, afirmou o candidato à reeleição Marcelo Oliveira (PT). Segundo informações da Polícia Civil, o indivíduo foi detido na Avenida Presidente Castelo Branco, a 500 metros da Escola Estadual Professora Ezilda Nascimento Franco, no Jardim Zaira, local onde o petista vota.

Segundo Marcelo, testemunhas teriam escutado que o homem estaria ‘rondando’ o petista. “Relatos que nós temos é que algum munícipe ouviu a conversa de que o indivíduo armado estava atrás do prefeito e a polícia fez a abordagem”, disse.

De acordo com informações, o homem teria sido preso em flagrante após denúncia anônima. Antes da votação, Marcelo participava da missa na Paróquia São Paulo Apóstolo, na Avenida Cláudio Savietto, a 150 metros de onde o homem foi detido.

“Estava na missa quando o indivíduo foi preso. É lamentável esse tipo de situação. Sabemos apenas o que ouvimos de relatos de moradores, se não tiver associação comigo, é melhor ainda. Não estou aqui para bancar a vítima, não sou disso e nunca fui”, ressaltou o candidato.

O suspeito foi levado ao 1° DP (Distrito Policial) de Mauá. A SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) foi questionada sobre o caso, mas ainda não retornou.