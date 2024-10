Charge - 27 de outubro de 2024

As eleições municipais deste ano chegam ao fim hoje, quando cerca de 33 milhões de eleitores, distribuídos por 51 cidades, escolherão em segundo turno seus novos prefeitos entre os dois candidatos mais bem votados no dia 6 de outubro. No Grande ABC, 1,3 milhão de eleitores retornam às urnas para definir seus gestores no período 2025-2028 em três municípios – São Bernardo, Diadema e Mauá.

Em Diadema e Mauá, os prefeitos José de Filippi Júnior e Marcelo Oliveira, ambos petistas, buscam a reeleição contra os mesmos adversários que eles derrotaram no segundo turno em 2020, respectivamente, Taka Yamauchi (MDB) e Atila Jacomussi (União Brasil). Em São Bernardo, o comando o Executivo é disputado por Marcelo Lima (Podemos) e Alex Manente (Cidadania).