Joana Prado diz que caso de Priscila Belfort está aberto e tem novidades: Temos esperança

Joana Prado, esposa de Vitor Belfort, reforçou que a família do marido está esperançosa com as investigações recentes envolvendo o desparecimento da irmã do ex-lutador, Priscila Belfort, que até virou documentário no Disney +. Em entrevista para o jornal O Globo, a influenciadora não deu muitos detalhes, mas disse que todos esperam resolver o mistério em breve.

- O caso da Pri está aberto e tem novidades, coisas muito fortes acontecendo. Temos esperança de que finalmente coloquemos um ponto final nessa história. Vamos poder virar a página e saber o que de fato aconteceu. Passamos por muitas fases nesses 20 anos. O desaparecimento é um luto diário. Não sabemos o que aconteceu com a Pri, não sabemos se ela está viva, se está sofrendo ou se morreu de fato. Isso vai nos matando aos pouquinhos.

Ao falar sobre a investigação, Joana reforça que a família acredita que existem lacunas no trabalho das autoridades responsáveis pelo caso:

- Vemos tantas lacunas na investigação e nos perguntamos: Será que esse caso não poderia ter sido solucionado lá atrás?. Por que a vida da Priscila não foi investigada a fundo? Por que não quiseram ou não fizeram uma investigação mais voltada para a vida dela? Quem eram os amigos, com quem ela estava namorando, quais foram os últimos passos da Pri?

Prado ainda comentou que o desaparecimento da cunhada afetou bastante seu casamento com Vitor:

- Eu e o Vitor sempre falamos que, se não tivéssemos Deus em nossas vidas, não estaríamos casados até hoje. Com certeza, não teríamos aguentado esse baque que é viver diariamente esse luto do desaparecimento. Vitor entrou em um período de revolta e raiva, de querer fazer justiça com as próprias mãos, contra alguém ou algo que nem sabíamos se era verdade. Depois, ele entrou em uma depressão profunda. Foi o momento em que vi um homem daquele tamanho não querer sair da cama. Se não tivéssemos Deus, jamais teríamos conseguido. Com certeza, não estaríamos casados.