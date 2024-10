Polícia cumpre mandados de busca e apreensão em comitês de Taka

A Polícia Civil cumpriu, nesta sexta-feira (25), mandados de busca e apreensão de materiais impressos em três comitês do candidato do MDB ao Executivo de Diadema, Taka Yamauchi, que disputa o segundo turno com o prefeito José de Filippi Junior (PT).

A ação policial ocorreu em três locais ligados à campanha do emedebista: na Rua Alzira, no Centro; na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no Eldorado; e na Rua Caramuru, no bairro Conceição.

Segundo a ação impetrada na Justiça pela Coligação Tamo Junto Diadema, que apoia o petista, foram espalhados em diversos locais do município panfletos com o rosto do prefeito, juntamente com a informação de que Filippi criaria a “taxa de poda de árvores”, e que esta seria cobrada na conta de energia elétrica.

O juiz Sergio Augusto Duarte Moreira acatou pedido da coligação e, em sua decisão, afirmou que, “em uma análise superficial dos elementos constantes dos autos, verificam-se evidências importantes de irregularidades no material impugnado”. “Considerando a iminência do segundo turno das eleições, de rigor a concessão da medida de busca e apreensão do material apócrifo para evitar que continue a ser distribuído”, afirmou.

O governo municipal chegou a emitir nota oficial desmentindo a criação da taxa. “A Prefeitura vem a público repudiar mais uma fake news envolvendo a administração em panfleto distribuído nesta quinta-feira, dia 24, sobre inexistente taxa de poda de árvore que seria cobrada junto à conta de luz. A informação é falsa e nenhuma cobrança desse tipo é ou será feita na conta de luz dos moradores”, informou o comunicado.

A coordenação da campanha de Taka informou que nada foi encontrado nas buscas. Destacou, ainda, que a operação – que tinha como objetivo verificar a existência de materiais com informações supostamente falsas sobre o prefeito – não identificou nenhum conteúdo irregular nos locais associados à campanha.

“Reforçamos nosso compromisso com uma campanha ética e transparente, fundamentada em propostas sólidas e respeito aos adversários. Continuaremos focados em dialogar diretamente com a população de Diadema, sempre com a verdade e responsabilidade”, destacou.