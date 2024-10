Singular é campeão dos Jogos Escolares de Santo André; veja os vencedores

Com o término da 53ª edição dos Jogos Escolares de Santo André, o Colégio Singular consagrou-se octacampeão, com 855 pontos, e o Liceu Monteiro Lobato garantiu a sétima colocação na classificação final.

Participaram do evento mais de 600 singularianos do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, que disputaram medalhas nas modalidades de atletismo, basquete, futsal, ginástica artística, handebol, judô, karatê, natação, queimada, skate, tênis de mesa, vôlei e xadrez.

De acordo com Andreia Coraça Magini e Regina Maura Romani, coordenadoras de Esportes do Colégio Singular, foi um campeonato bastante disputado e, a cada ano, o nível técnico dos estudantes-atletas vem aumentando. “No Singular, a prática esportiva é incentivada desde as séries iniciais e os alunos encontram todo o respaldo necessário”, revelam.

Neste ano, para coroar o trabalho realizado durante os Jogos Escolares, as equipes tiveram reforço de alguns estudantes que são atletas com títulos nacionais e estaduais e, inclusive, muitos foram destaque na competição com quebras de recordes e de artilharia.