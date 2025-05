São Bernardo está na semifinal da Taça Sudeste de Handebol Cadete masculino

Um duelo de emoção do início ao fim. Decidido nos detalhes e nas últimas bolas. A equipe de handebol masculina de São Bernardo venceu na tarde desta sexta-feira (2) o Pará de Minas por 27 a 22, garantindo vaga na semifinal da Taça Sudeste de Handebol Cadete masculino. O confronto, que vale vaga na grande final, será nesse sábado (3) às 16h contra o Centro Olímpico no Ginásio Vitório Zanon, o Baetão (Avenida Armando Ítalo Setti, 901 – Baeta Neves).

Destaque da partida, o armador-central Vítor Godoy foi decisivo para o resultado. O atleta comemorou poder ajudar a equipe no torneio que garante os três primeiros colocados na fase final do Campeonato Brasileiro. “Foi um jogo bem disputado, difícil. Estou feliz pela equipe ter acreditado no resultado e o técnico também ter apostado que, mesmo não estando 100% eu conseguiria ajudar a equipe", declarou. Técnico, aliás, que até o apito final viveu o jogo junto com seus atletas. Carlito fez história defendendo o handebol de São Bernardo e agora passa toda a experiência de quem decidiu inúmeros campeonatos nacionais e internacionais para essa nova geração.

O treinador não esconde que é mais fácil estar dentro de quadra, do que no banco. “É difícil, porque às vezes você vê que uma jogada poderia acontecer de um jeito e não acontece, que em uma situação poderíamos ter feito de outro modo, mas é um aprendizado. Esses meninos estão de parabéns por acreditarem que é possível".

A confiança de Carlito na sua equipe reflete no resultado e no empenho dos jogadores na quadra. Godoy ressalta que é um privilégio olhar para o bando de reservas e ver um dos principais nomes do handebol nacional o incentivando a não desistir de nenhuma bola.

“O Carlito é um técnico excelente, que já me ensinou muita coisa e tenho certeza que ainda vai me ensinar muito mais". Do outro lado, emocionado, ele revive à época de jogador: “Ouvir isso de um jogador é a certeza de que, mesmo com as dificuldades, o trabalho está sendo muito bem feito. É gratificante saber disso, porque eu também fui atleta e sei o quanto é importante essa parceria”, finalizou o treinador.

Neste sábado (3), Godoy, Carlito e toda equipe do handebol cadete masculino da cidade volta à quadra para encarar um desafio: a disputa da semifinal contra o Centro Olímpico. A entrada é gratuita.