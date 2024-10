Nasce uma revista esportiva. Moderna, ilustrada. Com notícias de toda a região. E que teve o seu número 0: Abril de 1967.

“Panorama Esportivo é o órgão oficial do esporte da região. E suas promoções abrangerão o esporte profissional e amador. O esporte independente, estudantil e operário. Todos os campos em todas as classes”.

A direção

O massagista Mário Romano guardou um exemplar da “Panorama Esportivo” pioneira – ora numerada com o Nº zero, ora chamada de edição piloto.

A revista era dirigida por Delmo Biagioli, Salvador Alterats, Wladimir Romera e Henrique Santo Martin. Como redator-chefe, Salvador Silva.

Entre os redatores, Antonio Carlos Ruz (leitor até hoje desta página “Memória”), Valderbi Romani (técnico olímpico do vôlei brasileiro masculino em Munique, 1972), João Bresciani (jornalista e radialista) e Sérgio Antonio Thomé, campeão de atletismo em São Bernardo com base em Rudge Ramos.

“Panorama Esportivo” ainda procurava representantes para as Setecidades, mas Rio Grande da Serra já tinha quem o representasse: Kleyd Junqueira; e olha lá: naquele 1967, Rio Grande vivia seus primeiros anos como município independente.

DESTAQUES

O conteúdo deste primeiro número é muito rico e vai abastecer “Memória” de muitas matérias. Destacamos três:

1 - As fotos da maquete do futuro Estádio José Bruno Daniel, que estará completando 55 anos em dezembro.

2 - Uma matéria com o Independente FC, o clube de Mauá das três espadas, que em abril de 2025 completará 80 anos.

3 - Uma entrevista com Luiz Américo, 20 anos de idade, revelado pelo Ribeirão Pires e que renovava contrato com o Corinthians Paulista, o futuro Timão do Parque São Jorge.

UMA ENTREVISTA

- Está satisfeito no Corinthians?

- Bastante. Renovei meu contrato em bases satisfatórias e estou muito bem no clube, onde gozo de excelente ambiente.

Luiz Américo acabara de vir de uma excursão com o Corinthians pelos Estados Unidos e Europa. Na Espanha, marcou o célebre Di Stefano, na partida do Corinthians frente ao Espanhol de Barcelona.

EM PAUTA

Amigo Romano, que tesouro de revista. Ela acompanhará “Memória” em muitas outras edições, revivendo jogadores, dirigentes, clubes, projetos esportivos que deram (e não deram) certo. A memória do esporte do Grande ABC ganha uma fonte das mais importantes.

Crédito das fotos 1 e 2 – Luiz Romano (divulgação)





FAZ 57 ANOS. Na capa do ‘Panorama Esportivo’, baliza de Piracicaba desfilando no Estádio Lauro Gomes de Almeida (Anacleto Campanella) nos Jogos Abertos do interior disputados em São Caetano em 1964; no destaque, Carmem, revelação do Clube Atlético Pirelli: onde anda você, Carmem?

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 25 de outubro de 1994 – Edição 8840

MANCHETE – Diretor da CTBC favorece inscrição e faz entrega antecipada de linhas.

Reportagem: Irineu Masiero.

SÃO CAETANO – Universidade de Guarulhos assumia a direção da Unifec – Universidade de Formação, Educação e Cultura de São Caetano.

ACIDENTE – Trem saia dos trilhos e isolava Paranapiacaba.

EM 25 DE OUTUBRO DE...

1904 – Do correspondente do Estadão no Alto da Serra (Paranapiacaba): sabemos que vai ser apresentada a candidatura do sr. João Manuel Antunes, antigo negociante desta localidade, para camarista (vereador) ou juiz de paz por este distrito nas eleições do dia 30. Sr. Antunes é de um caráter distinto e dotado de bom senso.

NOTA DA MEMÓRIA – Em 1904 o movimento político voltava-se para as eleições municipais em todo o Estado, incluindo o Município de São Bernardo, hoje Grande ABC.

Em 23 de outubro inaugurava-se o Clube de Regatas São Paulo, na Ponte Grande, com regatas no Rio Tietê e desfile de barcos. Ao final, uma festa veneziana com serenata num batelão ornamentado e iluminado.

1979 – Lions Santa Paula, em São Caetano, estava se mudando para os baixos do Viaduto Independência, bairro Fundação, local também destinado ao CAIME (Centro de Assistência ao Trabalhador Menor).

GRANDE ABC E VOCÊ

A data de 26 de outubro de 1863 é considerada por muitos como o dia do nascimento do futebol moderno.

No Brasil, uma paixão, mesmo com o desaparecimento da maioria dos campinhos de várzea.

Os títulos mundiais conquistados pelo Brasil vão ficando distantes. O Campeonato Paulista, como os antigos, hoje é saudade.

Em compensação, o Campeonato Brasileiro abraça o País. Torcidas vibrantes. Estádios modernos. O que nos leva a gritar vivas ao dia mundial do futebol, com várias datas no calendário, inclusive o 26 de outubro.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM (81.9).

