Volta de Luana e favoritismo de Sacha... Veja tudo que rolou na madrugada de A Fazenda 16

A quinta Roça de A Fazenda 16 aconteceu na última quinta-feira, dia 24, e acabou com a eliminação da atriz Julia Simoura e o retorno de Luana e Fernando à sede.

O ex-Masterchef voltou em grande estilo, falando que abriria um boletim de ocorrência contra Luana por ameaça. Vale lembrar que, durante a Roça, o peão já tinha tocado no assunto. Com o alívio de sair da berlinda, chegou à sede dizendo para a influenciadora que ameaça é crime.

Em uma conversa com seu grupo aliado, Sacha, Yuri e Gui, Luana comentou sobre a reação deles com o retorno da influenciadora à casa.

- Tava com a Gizelly, tá? Tava, os dois ali falando... Pode ver a falsidade que é, revelou o ex-bombeiro.

- Deixa, eu nem me importo. Eu sei do meu coração e eu falei para ele 'eu não coloquei você na roça porque eu quero que você saia, mas eu não tenho embate com mais ninguém, respondeu Luana dizendo que Giselly estava com Fernando.

Favoritismo de Sacha

Em conversa no quarto, grupão e grupinho se uniram para especular o favoritismo do ator junto aos aliados e Camila deu sua opinião sobre.

- Gente, ele é o favorito, pelo amor de Deus, abre o olho. O cara anda por aí com cara de sofrido, chorando, passa o dia dormindo, toda vez que ele levanta está com cara de triste, declarou.

- Ah, se for por dormir, a Vanessa também tá sendo favorita, comentou Babi.

- Ele veio super treinado, fez coach, respondeu Camila

- Então vamos apagar ele, disparou Gilsão.

- Mas isso que eu tô falando, ele entra para ele aparecer, exatamente, tem que apagar ele, finalizou a ex de Lucas Buda.