Anchieta e Imigrantes operam com lentidão sentido São Paulo

O tráfego apresenta lentidão em alguns trechos das rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) no sentido São Paulo na manhã desta sexta-feira (25). Segundo informações da Ecovias, concessionária resposável pelas vias, o fluxo de veículos está intenso na Rodovia Anchieta, entre os km 20 e 17, e entre os km 12 e 10.

Na Rodovia dos Imigrantes, o tráfego também é lento nos km 53 e 52, assim como nos km 16 e 14. Nos demais trechos das rodovias, o tráfego segue normalmente.

Em função de obras na pista sul da Anchieta, o sistema opera em esquema 5x3. No sentido litoral, a Imigrantes possui três faixas liberadas para o tráfego, enquanto a Anchieta opera com duas. Já no sentido São Paulo, todas as faixas da Anchieta estão fechadas.