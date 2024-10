Fim de jogo! Júlia é quinta eliminada de A Fazenda 16

Como toda quinta-feira, neste dia 24, não foi diferente em A Fazenda 16 e, mais uma vez, três peões tiveram que enfrentar a berlinda e a decisão do público. Júlia, que desistiu da prova do Fazendeiro por sentir dores no quadril, Luana e Fernando ocuparam os banquinhos mais temidos de todo o confinamento.

Com os ânimos lá no alto, os três peões tiveram que enfrentar as perguntas de Adriane Galisteu, que dão aquele gás na despedida e colocam mais fogo na lenha, isso porque os participantes que continuam na casa conseguem ouvir tudinho que é falado pelos roceiros. Vixe!

Gilsão, que é o novo Fazendeiro, é claro que estava bem tranquilo na sede, sabendo que poderá mandar e desmandar durante toda a semana e se vingar de todos os ataques que ele e seu grupo receberam.

Porém, o clima ficou quente de verdade entre Luana e Fernando, que trocaram ofensas e palavrões durante as justificativas provocadas por Galisteu. Mas, como tudo que é bom dura pouco, depois de fazer algum suspense, a apresentadora confirmou que Júlia foi a peoa menos votada pelo público e, desta maneira, deixa o reality como quinta eliminada.