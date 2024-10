Amiga de Amanda Kimberlly a defende depois de troca de farpas com Bruna Biancardi

Andressa Castorino, melhor amiga de Amanda Kimberlly, mãe de Helena, terceira filha de Neymar Jr., fez uma live no Instagram e rabateu um dos comentários feitos por um seguidor que afirmava que a relação dela com o craque foi uma traição por parte dele.

Andressa explicou que não houve traição, já que o jogador não estava com Bruna Biancardi, sua atual namorada e mãe de Mavie, na época que eles se envolveram:

Amore, não traiu, eles não estavam juntos. Eu tenho empatia pelo o que realmente aconteceu. Minha amiga ficou com um cara solteiro e acabou engravidando dele, independente de quem seja. A gente não tem culpa de que eles não estavam juntos, né?

Outro comentário feito contra Kimberlly afirmava que ela não teve respeito por Bruna durante o puerpério. A amiga, então, saiu em defesa mais uma vez:

Como a Kim ia ter respeito por um puerpério se ela nem sabia o que ia acontecer, sendo que elas não eram amigas e sendo que eles não estavam juntos? Você queria que ela tivesse consideração por uma pessoa que ela nem conhecia? Aí não existiria ninguém ficando com uma pessoa que você já ficou né, porque todo mundo tem que ter empatia com todo mundo.

Vale destacar que Neymar e Bruna se separaram, e o jogador se envolveu com Kimberlly. O affair resultou na gravidez de Helena, que teria acontecido quando Bruna estava no puerpério de Mavie. No dia 3 de julho, Helena veio ao mundo e, no mesmo mês, Biancardi e o atacante da seleção Brasileira reataram o relacionamento. Além de Helena e Mavie, o craque também é pai de Davi Lucca, de 12 anos de idade, fruto de sua antiga relação com Carol Dantas.