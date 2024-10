Leandro Lima relembra atropelamento na Itália: Quebrei a cara literalmente

Leandro Lima fez sua participação no Lady Night, com Tatá Werneck, que foi ao ar na última quarta-feira, dia 23. Durante o bate-papo, o ator relembrou de quando foi atropelado na Itália, ficando em estado grave.

- Eu fui atropelado por um ônibus, daquele sanfonado. Um ônibus sem fim, assim. Todo mundo me pergunta: Estava bêbado, de ressaca? Era de madrugada?. E, não: era oito da manhã, eu estava indo para o trabalho, e acordei no hospital.

E continua:

- Eu fui mexer a minha língua, dentro da boca. Ela estava do tamanho dessa caneca [apontou para caneca do cenário]. Foi uma fratura no [osso] zigomático, e ficou muito inchado. Quebrei a cara, literalmente.

Que bom que ficou tudo bem, não é?