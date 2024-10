Charge - 24 de outubro de 2024

Ao pagar das luzes, a dois meses do fim de seu mandato, o chefe do Executivo de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSD), autorizou a Secretaria da Fazenda e o Saesa (Sistema e Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) a aumentar em 4,42% o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e a Taxa de Coleta, Remoção e Destinação Final de Resíduos Sólidos Domiciliares, conhecida como Taxa do Lixo.

O percentual de reajuste leva em consideração a variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), ou seja, a inflação oficial acumulada entre outubro de 2023 a setembro de 2024. Os novos percentuais começam a valer em janeiro do próximo ano, quando a cidade passa a ser administrada por Tite Campanella (PL), eleito com as bênçãos de Auricchio no último dia 6.