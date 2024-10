Alex promete a empresários desburocratização de processos

O candidato do Cidadania à Prefeitura de São Bernardo, Alex Manente, reuniu-se com empresários de vários segmentos para apresentar propostas e garantir a desburocratização dos processos. O encontro ocorreu na regional do Secovi (Sindicato da Habitação), no bairro Jardim do Mar.

Sobre a desburocratização, o candidato defendeu a redução de número de alvarás, principalmente para a área da construção civil. Hoje são necessárias mais de 30 licenças em São Bernardo. Nas cidades vizinhas, o número chega a 10. Nessa linha, Alex promete fazer o Programa Empreenda Fácil, para simplificar o processo de abertura de empresas.

“São Bernardo precisa entrar em um novo momento em relação ao tratamento com a sociedade. Ainda temos um sistema muito burocrático. Às vezes, o empresário demora até um ano para ter uma autorização para seu negócio. Assim, perdemos investimentos. É preciso investir em tecnologia, dar agilidade aos processos, desburocratizar”, enfatizou Alex.

MICROEMPRESA

O prefeiturável também promete apoiar micro e pequenas empresas com linhas de crédito, capacitar e oferecer consultoria a empreendedores e excluir definitivamente a taxa do lixo dos carnês de IPTU dos imóveis industriais. Além disso, vai criar a São Bernardo Negócios, agência para promover programas de investimento e exportações, atuando para atrair oportunidades e promover a internacionalização das empresas.