No aniversário de Maria Flor, filho caçula de Leandro chama a atenção pela semelhança com o pai

Leandrinho filho mais novo do cantor Leandro, compareceu a festa de dois anos de idade de Maria Flor, neta do cantor Leonardo que fazia dupla sertaneja com o músico entre os anos de 1983 a 1998. A semelhança do jovem com o pai, que morreu vitima de um câncer, chamou a atenção.

Atualmente com 26 anos de idade, Leandrinho tinha apenas quatro meses de vida quando o músico morreu vitima de um câncer raro no pulmão. O filho do sertanejo chegou ao FloFlo faz dois, acompanhado da namorada Isadora.

Vale pontuar que Leandrinho é o filho caçula de Leandro e Andréa Motta. Eles tiveram também Lyandra Costa. Antes dos dois, o sertanejo teve Thiago Costa com Célia Gonçalves. Ele também era pai de Leandro Borges, que descobriu que era filho do sertanejo com uma diarista da família aos 15 anos de idade.