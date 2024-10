João Guilherme dá presente inusitado para Maria Alice e Maria Flor

Titio do ano! Na última terça-feira, dia 22, rolou a comemoração dos dois anos de idade de Maria Flor. Para aproveitar a data com as sobrinhas, João Guilherme levou um presente diferentão: dois coelhos.

Nos Stories, João mostrou o momento em que chegou para a festa de Flor e tinha nas mãos uma caixa cheia de furos e já deixou Virginia Fonseca preocupada com o que seria o presente. O ator abaixou e mostrou para as Marias que eram dois coelhinhos para as pequenas.

Com um vídeo fofo, o irmão de Zé Felipe entregou os animaizinhos para Maria Flor e Maria Alice. As duas ficaram fazendo carinhos nos coelhinhos com eles no colo.