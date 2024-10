Leston Jr. deixa projeto do Sto.André para 2025

A torcida andreense foi surpreendida na tarde de ontem com a notícia de que o técnico Leston Júnior não é mais o comandante do Santo André. O treinador, que no mês passado havia renovado o vínculo com o Ramalhão até abril de 2025, vai comandar o América-RN, apesar de o clube potiguar ainda não ter realizado o anúncio oficial.

Em nota oficial, o Santo André afirma que a decisão da rescisão partiu de Leston Júnior. “Após receber uma proposta irrecusável, o treinador optou por seguir um novo caminho em sua carreira”, diz o documento.

A passagem do comandante pelo Ramalhão durou pouco mais de seis meses. Anunciado no fim de março, após a queda do Santo André para a Série A-2 do Campeonato Paulista, Leston Júnior ficou à frente do time durante a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

No período, o clube realizou 14 jogos, somando cinco vitórias, cinco empates e quatro derrotas (aproveitamento de 47%). Com 20 pontos somados, o Ramalhão deixou a Quarta Divisão nacional ainda na primeira fase.

Apesar da saída do técnico, o Santo André informa que segue traçando as metas para a temporada 2025. “A diretoria já iniciou a busca por um novo treinador e, em breve, anunciará o substituto que dará continuidade ao planejamento para a disputa da Série A-2 do Campeonato Paulista”, diz o clube por intermédio de nota oficial.

Com o acesso à elite do futebol paulista como objetivo principal para a agremiação no próximo ano, o elenco deve se reapresentar em novembro, quando também comecarão a ser anunciados os reforços.

Ainda no próximo mês deverão ser definidas, por meio de votação dos clubes participantes, a duração e a data de início da A-2.