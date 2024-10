Morre Michael Newman, ator de S.O.S. Malibu, aos 67 anos de idade

O ator Michael Newman morreu aos 67 anos de idade no dia 20 de outubro. O artista era conhecido por seu papel em S.O.S. Malibu. Segundo informações da revista People, o diretor Matt Felker, amigo próximo do famoso, revelou que a causa da morte foi complicações cardíacas e Michael estava cercado pela família e amigos quando partiu.

Ao veículo, ele declarou: Eu vi Mike pela última vez quando ele estava consciente e ele olhou para mim e, no estilo típico de Mike, disse: Você chegou bem na hora.

O ator foi diagnosticado com Parkinson em 2006 e passou anos arrecadando dinheiro para fundação do ator Michael J. Fox para ajudar a encontrar a cura da doença.

Em S.O.S. Malibu ele era o único membro do elenco que realmente era salva-vidas. Além disso, também atuava como bombeiro em tempo integral e conciliava seu trabalho no quartel com as gravações da série, tendo seguido na profissão até se aposentar após 25 anos.