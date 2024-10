‘Não se garante por si’, diz Renata Abreu em crítica a oponente

Renata Abreu, deputada federal e presidente nacional do Podemos, destacou o projeto encabeçado por Marcelo Lima, em São Bernardo, como de sucesso e dentro daquilo que o partido espera de “criar novos líderes”. A líder afirmou ontem, em entrevista exclusiva ao Diário, que a cidade do Grande ABC é a mais importante para o partido na disputa municipal devido à relevância econômica e populacional, em comparação com as duas capitais – Porto Velho (Roraima) e Palmas (Tocantins) – nas quais o partido está na disputa do segundo turno.

No entanto, fez questão de frisar o excelente produto eleitoral disponível e criticou o adversário de Marcelo, o deputado federal Alex Manente (Cidadania), “candidato que não se garante por si só e precisa do governador para ganhar eleições”. “Marcelo não teve apoio de ninguém e terminou em primeiro. Ele tem coragem, ousadia, tem passado limpo e de entregas para a cidade”, afirmou.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) chegou a dizer que se manteria neutro em São Bernardo, mas depois reviu sua declaração e realçou apoio a Alex.

A deputada também comentou sobre a escalada nas tensões e aumento da violência na campanha. “É preciso restabelecer o respeito, o diálogo e parcerias. Infelizmente, os líderes políticos que deveriam dar exemplo de respeito estão fazendo o contrário.”

A declaração é uma indireta ao vereador Paulo Eduardo (PL), candidato a vice de Alex que é acusado pelo repórter Artur Rodrigues, do Diário, de ter feito menção de sacar uma arma, como forma de intimidá-lo durante cobertura na Câmara de São Bernardo – o episódio ocorreu em 21 de agosto.

Marcelo Lima, na esteira de Renata Abreu, afirmou que não precisa ocultar sua companheira de chapa, a sargento reformada da Polícia Militar Jéssica Cormick (Avante). “Ele (Alex) esconde o vice. Como o cara (Paulo Eduardo) pode falar que está preparado para ser vice-prefeito, mas aponta uma arma para uma pessoa só porque não vai votar no candidato dele? Tem B.O. (Boletim de Ocorrência) registrado.”

O candidato do Podemos aproveitou a entrevista ao Diário para rebater acusações do adversário de que é réu em processo de corrupção. “Nunca estive no Fórum para dar explicações”, garantiu. Alegou que, diferentemente do concorrente, não esconde patrimônio. “Não tenho contrato de gaveta de imóvel. Tudo que tenho, paguei e está no meu Imposto de Renda”, declarou, ao comentar reportagem publicada ontem pelo portal Metrópoles dando conta de que Manente escondeu imóveis de R$ 7,9 mi da Justiça Eleitoral.

Marcelo Lima lembrou ainda da força do Podemos em São Bernardo. O partido elegeu a maior bancada, com cinco vereadores. Para o prefeiturável, o resultado eleitoral proporcional demonstra que, para “cada ataque sofrido”, o troco será com “beijos”. “Quero discutir projetos para a cidade”, frisou.

Após a entrevista ao Diário, em Santo André, Marcelo Lima, Jéssica Cormick e a presidente nacional do Podemos realizaram caminhada com apoiadores no Centro de São Bernardo.

‘Partido terá maior votação da história’

Marcelo Lima (Podemos), candidato ao Paço de São Bernardo, afirmou ontem em entrevista ao Diário que, caso seja eleito no domingo, vai desenvolver o trabalho no Paço, mas sem deixar de lado a vida partidária. A ideia é ser uma espécie de coordenador regional do Podemos, com o objetivo de tornar a sigla maior do que o Partido dos Trabalhadores no Grande ABC. “O Podemos terá a maior votação nominal da história. Vamos ganhar do PT aqui em votos nominais”, discorreu o prefeiturável, ao lado da deputada federal Renata Abreu (Podemos-SP).

O Partido dos Trabalhadores, historicamente, sempre foi campeão de votos na legenda. Fundado em 1980, o PT tem sua origem nos movimentos sindicais, responsáveis por grandes e históricas greves nas montadoras de veículos em São Bernardo.

O primeiro prefeito do PT foi eleito em Diadema. Gilson Meneses esteve à frente do Paço de 1983 a 1988. Em São Bernardo, o primeiro chefe do Executivo petista foi Maurício Soares (1989-1992).

Para Marcelo Lima, o crescimento do Podemos terá de ser orgânico e sustentável, com a “criação de novos lideranças que, de fato, se envolvam com o projeto”. O prefeituráveo cravou ainda que “São Bernardo terá ao menos um deputado estadual e outro federal do Podemos em 2026”.

PRESIDÊNCIA

Renata Abreu disse que o Podemos tem “trabalhado na estrutura organizacional e em líderes para assumir postos de protagonismo”. Perguntada sobre se será candidata a presidente daqui a dois anos, não descartou a hipótese. “Nunca coloquei meu plano pessoal acima do partido. Política se faz em grupo e buscamos os melhores produtos para determinado momento e ofertar alternativas. Eu me sinto responsável por isso”, declarou.

Em agosto, Renata Abreu destacou uma provável composição do Podemos com o Novo: “Por que não?”. Ao ser questionada ontem sobre se as conversas avançaram, disse acreditar em uma inversão da ordem, com seu partido na cabeça de chapa e o postulante a vice do Novo.