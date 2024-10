Rafael Cardoso revela situação judicial após declaração de Mari Bridi: Assumo minhas responsabilidades

Após as declarações de Mari Bridi revelando através das redes sociais que há mais de um ano estão em andamento dois processos judiciais contra o ex-marido e que isso não é para impedi-lo de ver as crianças e, sim, uma forma de proteção, Rafael Cardoso veio novamente a público responder sobre as acusações que vem sofrendo. Vale lembrar que antes do pronunciamento da ex-mulher, o ator teria revelado que não conseguia ver os filhos.

Agora, na tarde desta terça-feira, dia 22, a artista usou o Instagram para dizer que vai assumir suas responsabilidades, mas que nega os boatos envolvendo má conduta:

Nunca encostei um dedo nos meus filhos e na mãe deles. Diante de tudo que foi noticiado desde a separação, tenho respondido e expondo muito pouco. Assumo minhas responsabilidades, porém, ontem fui bombardeado com notícias sobre dois processos que correm em segredo de justiça. Como não podemos expor por menores, venho aqui afirmar que nenhum deles é sobre ter agredido a mãe dos meus filhos ou a eles, como estão noticiando. Sempre fui pai de verdade, como todos acompanham esses anos todos. E nunca me fiz valer da imagem deles para me beneficiar. Nunca quis expor a situação, mas recebo uma enxurrada de comentários afirmando coisas que não são realidades sobre meus filhos. E o que deixei claro é que nunca foi da minha vontade não os ver. Espero que tudo fique em paz. E que o contato presencial com meus filhos seja reestabelecido o mais breve possível. O processo corre em segredo de justiça, mas depois de julgado poderemos falar abertamente. Quando tivermos acabado com essa história, julgamento e afins, prometo contar uma breve longa história para vocês. Estou em paz, com a consciência tranquila. Nunca encostei um dedo na mãe ou nos meus filhos! Assim que a justiça se manifestar, quebrarei o silêncio e vocês conhecerão a verdadeira história. Assumo meus erros. Não vivo de imagem criada ou qualquer tipo de personagem. Minha essência será revelada quando chegar a hora certa.