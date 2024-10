Globo continua com sérios problemas nas escalações de novelas

Você liga a TV e logo fica meio assim. Vê a uma das chamadas de Garota do Momento, a próxima novela das seis, e logo vem a ‘impressão’ que teve uma parada no tempo: a qualquer instante, Duda Santos vai aparecer como Maria Santa. Afinal, até ‘ontem’, ela foi um dos principais destaques de Renascer.

Caso de exceção? Pior que não.

Debora Bloch, agora, já foi anunciada para viver Odete Roitman na nova versão de Vale Tudo, que vem aí na fila das 9h. Ela, a Debora, que ainda está no ar em No Rancho Fundo.

Talentos de todos à parte, essas repetições vieram a se tornar mais frequentes, insistentes até, a partir da extinção dos bancos de elencos. O que era proibido no passado, se escalar seguidamente um mesmo ator ou atriz, veio a se transformar na nova rotina.

Desnecessária, porque não existindo mais compromissos fixos com ninguém ou só com alguns poucos, é possível encontrar no mercado opções as mais diferentes para um mesmo papel.

Nada de favorecimentos ou braço curto. Só basta querer procurar, mesmo porque não existem e nem devem existir outros compromissos.

E não tornar tão frequentes até os tantos erros de escalação como têm acontecido. Este é um ponto, percebe-se, que a Globo lida com certa dificuldade em sua dramaturgia e que está jogando contra as suas próprias produções.

TV tudo





Sertanejo A Globo já tem estabelecido que o Circuito Sertanejo 2025 irá acontecer em seis ocasiões, com exibição multiplataforma, incluindo a Globo aberta. Em abril, Londrina e Ribeirão Preto; junho, Pedro Leopoldo; agosto, Barretos; em setembro, Jaguariúna, e em novembro, Caldas Novas. Mercado – 1 O Grupo Destro vendeu ao Grupo Thathi os seus 60% na sociedade do SBT Interior – Araçatuba. Os restantes 40% pertencem ao Grupo Silvio Santos. A outorga é de 1988, concedida pelo então presidente José Sarney. Mercado – 2 O Grupo Destro foi criado pelo ex-deputado federal Jorge Maluly Netto, falecido em 2012. Já o Grupo Thathi pertence a Chaim Zaher, dono de instituições de ensino, que entrou para o ramo das comunicações e é dono de afiliadas de outras cabeças de rede, como Band e Record, no Interior de São Paulo. Caso de família – 1 Globo e Band já tiveram, ao longo dos tempos, relações das mais cordiais. Assim como alguns ‘acidentes de percurso’, provocados por não cumprimento de obrigações, que determinaram distanciamentos e certa antipatia. Todo esse episódio de agora com a Fórmula 1 nos parece totalmente desnecessário. Caso de Família – 2 A Fórmula 1, para a Band, foi um bom negócio até a página 1. Só no primeiro ano, porque os problemas logo começaram a aparecer. A Globo só aceitou ter a volta da Fórmula 1, a partir do ano que vem, depois que a Band publicamente anunciou que iria desistir da sua transmissão ao final desta temporada. Caso de Família – 3 Incontestável o direito da Band em agora achar que vai cumprir o contrato até o fim de 2025. Mas que isso aconteça em bases seguras, não por picuinha e sem acumular novos prejuízos. E sem também causar novos estremecimentos. Especial do Rei Como já informado por aqui, o especial de Roberto Carlos na Globo, que, dizem, pode ser o último, será gravado no dia 27 de novembro no Allianz Parque, em São Paulo. Em relação aos convidados, muito segredo em cima. Porém... Profissionais do Allianz deixaram escapar que existe grande interesse dos organizadores do show em contar com as participações de Maria Bethânia e Caetano Veloso. E que Chitãozinho e Xororó também poderão marcar presença nesse especial de Roberto Carlos. Menos isso Ao que tudo indica, desta vez, resolveram rifar a participação de influenciadores digitais no show de Roberto Carlos. Caberá ao próprio artista, muito em breve, fazer a ‘divulgação oficial’ dos seus convidados. Nova série Natália Ferrari (foto) acertou sua volta às produções da Record, agora, para a série Paulo, o Apóstolo. Ela fará Mara, uma judia, bela, recatada e do lar, que sofre com a infidelidade do marido. Também estão fechados para essa nova produção os atores Caio Paduan, Leonardo Fraco, João Fernandes, Fhelipe Gomes e Nikolas Antunes. Bate-Rebate - Amanhã, 21h15, a Globo vai mostrar Botafogo e Peñarol pelas semifinais da Libertadores. - CNBC anunciou ontem a contratação do publicitário Walter Longo, ex-conselheiro de O Aprendiz. - Em se tratando das novelas de fora, SBT pode promover mudanças em breve na sua programação. - A ideia é continuar com as mexicanas da Televisa. Mas não só elas. Investir também em produções de outros países. - Futebol: SBT, hoje, 15h45, mostra Real Madrid e Borussia Dortmund pela Champions League, com narração de Cleber Machado. - Foram encerradas as gravações de No Rancho Fundo, da Globo. - No ar, a sua exibição segue até o dia 1º de novembro, sexta, com reprise no sábado. - Direção da Record fez bem em seguir com o Acerte ou Caia! e iniciar imediatamente as gravações da segunda temporada. - O programa, com apresentação de Tom Cavalcante aos domingos, é um dos principais sucessos da sua grade.

C’est fini

Desde ontem, e pelos próximos 15 dias, Márcia Dantas não estará ao lado do Marcão do Povo na apresentação do Tá na Hora. Ela vai casar e já entrou em licença. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaborou José Carlos Nery