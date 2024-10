Santos tem duelo importante na parte de cima para manter liderança

A reta final da Série B do Brasileiro é disputada ponto a ponto e, mesmo com campanha instável, o Santos seguiu líder após o complemento da 32ª rodada, domingo. Em briga acirrada pelo título, o Peixe tem hoje compromisso complicado diante do Ceará, às 19h, na Vila, para manter a ponta.

Apesar de a derrota por 3 a 2 para a Chapecoense na última rodada não ter afetado a posição, o Alvinegro deixou os rivais encostarem e, agora, está empatado com o Sport, com 56 pontos, mas em vantagem nos critérios de desempate.

O adversário desta noite é outro forte candidato ao acesso. O Ceará está em quinto lugar, com 51 pontos, e, dependendo de outros resultados, pode terminar a 33ª rodada no G-4 se conquistar a vitória.

Com oito gols sofridos nos últimos três jogos, o Peixe terá o retorno do trio defensivo formado pelo zagueiro Gil, pelo lateral Escobar e pelo volante Diego Pituca, suspensos na última rodada.