Marco Pigossi quebra discrição e revela como se apaixonou pelo marido, Marco Calvani

Marco Pigossi é muito discreto sobre sua vida pessoal, principalmente quando assunto é seu casamento com Marco Calvani. No entanto, em entrevista à Variety, o ator decidiu abrir o coração e revelar como os dois se apaixonaram.

Quase um ano depois de subir ao altar com o diretor, Pigossi revelou que tudo começou nos bastidores do filme High Tide.

- Eu conto para todo mundo que tem uma história de amor [de verdade] por trás da história de amor [do filme].

O ator revelou que Calvani costumava pedir sua opinião sobre alguns detalhes do longa e essas conversas foram aproximando os dois.

- Nós fomos nos apaixonando conforme ele terminava o roteiro. Ele me perguntava coisas como: Qual é o seu poema favorito no Brasil? Qual seria uma cidade muito conservadora no interior do país? Eu não sabia o que ele estava escrevendo, eu nem pensava no roteiro.

Pigossi revelou que, um mês depois, eles decidiram passar a morar juntos e o amado lhe fez uma surpresa que o fez cair nas lágrimas.

- O poema que eu havia dito para ele estava bem no começo do texto. Eu comecei a chorar imediatamente, e ele me disse: Eu escrevi isso para você. Eu me apaixonei por você enquanto me apaixonava pelo personagem. É uma loucura.