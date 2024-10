Grande ABC tem 1.279 vagas de emprego em postos das prefeituras

As prefeituras do Grande ABC disponibilizam 1.279 vagas de empregos em seus centros de trabalho e renda. Os postos oferecidos atendem os mais variados níveis de escolaridade e se destinam a preencher a disponibilidade de empresas nos setores da indústria, comércio e serviços.

Em Santo André são 99 vagas, com destaque para 44 de auxiliar de limpeza. Elas podem ser consultadas pelo App da Carteira de Trabalho Digital. O acesso ao portal Gov.br, se dá por meio do link: https://servicos.mte.gov.br. Para atendimento presencial, o candidato deve comparecer de segunda à quarta-feira, das 8h às 16h30 e nas quintas e sextas-feiras das 10h às 15h30 . O CPETR fica localizado no Paço Municipal.

Em Mauá, o Sine – Casa do Trabalhador de Mauá, o antigo CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda, abrirá a semana com 256 oportunidades profissionais. A lista é atualizada diariamente.

Entre os exemplos de vagas disponíveis estão: eletricista de emergência, motorista carreteiro, atendente de lanchonete, auxiliar de logística, auxiliar de sushiman, operador de empilhadeira, técnico de segurança do trabalho e operador de máquinas. A lista completa, inclusive se as oportunidades exigem experiência ou não, além de benefícios, salários e locais de trabalho, pode ser consultada em: https://sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas/.

Os interessados devem comparecer na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz. O trabalhador deve estar com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos (quem ainda tiver na versão impressa). O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Em Ribeirão Pires, o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) tem 228 oportunidades de emprego. Entre as vagas disponíveis estão 25 de auxiliar de logística, dez de atendente de farmácia, 20 de auxiliar de estoque, 20 de operador de empilhadeira, 30 de operador de máquinas injetora, 50 de operador de prensa e 40 vagas de operador de máquinas.

A seleção ocorre no Posto Atende Fácil, em Ribeirão Pires, na Rua Capitão José Gallo, 55, centro. O horário de funcionamento é das 8h às 17h. Para mais informações entre em contato pelo telefone 4824-4282.

São Caetano tem 478 vagas e Diadema oferece outras 217. Nas duas cidades, a consulta é feita pelo site das prefeituras.