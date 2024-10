Matteus Amaral prestigia sua primeira SPFW e fala sobre vida pós reality

Matteus Amaral marcou presença pela primeira vez na SPFW no último sábado, dia 19. O ex-BBB prestigiou alguns desfiles e mostrou-se animado para ver sua namorada, Isabelle Nogueira, nas passarelas.

Ele contou que estava muito feliz de estar no evento de moda e que tudo é muito novo para ele, já que vivia no interior do Rio Grande do Sul.

- Estou muito feliz, é tudo muito novo para mim a vida de cidade grande, eu vim lá do interior do Rio Grande do Sul [...] mas estou muito feliz e ansioso. Confesso que sempre gostei de me cuidar, mas não tinha muita prática por conta de morar no interior.

E continuou:

- A gente não tem muito esse negócio da moda, era meio que distante. Hoje em dia por ter que lidar com a minha imagem e ter que demonstrar isso diariamente, eu me cuido mais. Tenho cuidados com o próprio corpo.

Além da moda, Matteus falou como sua vida pós BBB:

- Está sendo incrível, a minha vida mudou da água para o vinho. Graças a Deus estou conseguindo ajudar minha família, estou conhecendo muitos lugares maravilhosos. Estou aprendendo muito e o principal é deixar um legado por onde eu passo, deixar uma mensagem legal, conversar com as pessoas passando algo que vai ser produtivo. Estou muito feliz com tudo que está acontecendo na minha vida.