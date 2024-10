Mais uma punição dura, farpas e análise de jogo... Saiba o que rolou na madrugada de A Fazenda 16

É eita atrás de vixe na Fazenda 16! A madrugada deste domingo, dia 20, foi outra vez sinônimo de análise de jogo. Zé Love e Sidney Sampaio conversaram sobre o jogo dos rivais do grupão e aproveitaram para falar mal de Sacha Bali, afirmando que o ator acha que viveu mais que todo mundo. Sidney ainda disse:

- Todos os comentários do Sacha são pra diminuir as pessoas. Se não é pra diminuir, é pra dizer que ele é o melhor, que ele faz [...] Aquele dia eu estava conversando com ele aqui, falando da faculdade, ele fez questão de dizer pra mim que também tinha passado em medicina, que ele tinha ganhado bolsa pra fazer isso...

O sábado ainda teve resquícios da confusão da última festa e Babi Muniz e Albert Bressan tiveram trocaram farpas. O peão perdeu a paciência após a punição de 48 horas sem água encanada e afirmou que a ex-panicat estaria bebendo demais nas festas.

Se vocês estão certas, continuem assim. Vocês perderam o limite, vocês sabem disso. O pior é quando um erra e não admite isso. Eu coloquei o microfone ontem em você duas vezes, Babi. A partir do momento que me fizer mal, é motivo de voto.

Muniz não deixou por menos e retrucou:

Reclama com quem tomou punição.

Como uma punição só não basta, o fazendeiro da semana, Yuri desceu para o trato dos animais com uma garrafinha de água, o que é proibido. A infração resultou em 72 horas sem gás. Confira o momento em que a casa recebeu a notícia: