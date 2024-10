‘Caixinha’ inadmissível

O jornalismo sério praticado pelo Diário conseguiu comprovar o que, até então, eram suspeitas gravíssimas: técnicos da Enel, a concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica no Grande ABC, estão cobrando taxa ilegal dos moradores para restabelecer o fornecimento de luz e força no pós-apagão. As acusações demandam apuração imediata e punição severa. Relatos colhidos pela repórter Thainá Lana mostram que agentes estariam criando lista de clientes favorecidos por cobrança de propina, o que fere gravemente os princípios de igualdade no atendimento ao público. Esse tipo de prática não pode ser ignorado, e a concessionária deve investigar o caso com profundidade.

Se confirmadas as denúncias, é imperativo que a Enel adote medidas firmes para responsabilizar os envolvidos, garantindo que todos os consumidores sejam tratados com os mesmos respeito e seriedade. Corrupção, seja qual for o nível, compromete a confiança da população no serviço prestado e agrava a percepção de que direitos básicos, como o acesso à energia elétrica, estão sendo tratados de maneira arbitrária. Os funcionários ou terceirizados que participarem dessas atividades ilegais devem ser punidos de acordo com a lei, para que se estabeleça um exemplo claro de que tais condutas não serão toleradas sob nenhuma circunstância pelas autoridades constituídas no Brasil.

Além disso, é necessário que a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) acompanhe de perto o desenrolar das investigações. A agência reguladora tem o dever de fiscalizar e, se necessário, aplicar sanções à concessionária, caso esta adote qualquer postura que minimize ou tente encobrir as denúncias, agora comprovadas pela equipe de reportagem deste jornal – inclusive com a obtenção, e exposição, de documentos que revelam como se deram as tratativas. O respeito aos consumidores do Grande ABC deve ser a prioridade absoluta tanto da Enel quanto das autoridades que regulam o setor, e qualquer sinal de irregularidade precisa ser enfrentado com rigor. ‘Caixinha’ é inadmissível.