Pan-Americano de Tênis de Mesa tem pódios do Grande ABC

Com o fim da maior parte das modalidades no Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa, disputado em El Salvador, os atletas de São Caetano confirmaram os bons resultados e somaram mais medalhas.

O individual masculino colocou frente a frente dois competidores da cidade: Hugo Calderano e Vitor Ishiy. E pela quinta vez na carreira, Calderano se sagrou campeão pan-americano, com um desempenho impecável na decisão, que acabou por 4 sets a 0, com parciais de 11/5, 11/7, 11/8 e 11/9.

A modalidade teve o pódio dominado por brasileiros. Além da medalha de ouro de Calderano e da prata de Ishiy, Leonardo Iizuka levou o bronze.

Na categoria feminina, a dupla de São Caetano formada por Giulia Takahashi e Laura Watanabe entrou para a história do País na competição após conquistar o primeiro ouro na modalidade entre as mulheres.

A decisão foi disputada contra as chilenas Paulina Vega e Daniela Ortega, com um placar final de 3 sets a 0 (13/11, 11/9 e 11/6).

Além do ouro nas duplas femininas, Giulia já havia subido ao lugar mais alto do pódio, ao lado de Guilherme Teodoro, na disputa de duplas mistas.

A atleta foi premiada em todas as disputas que participou, já que ficou com o bronze no individual. Na mesma categoria, sua irmã. Bruna Takahashi, também da cidade, chegou à final contra uma velha conhecida: a porto-riquenha Adriana Diaz.Ambas se enfrentaram na decisão do torneio em 2023, quando Bruna ficou com a prata, o que se repetiu desta vez. A porto-riquenha se sagrou campeã novamente, em jogo apertado, com o resultado final de 4 sets a 2, parciais 11/8, 11/5, 10/12, 11/2, 13/15 e 12/10.