Liam Payne teria sido cortado de gravadora dias antes de sua morte

Liam Payne teria sido cortado da gravadora com a qual tinha contrato alguns dias antes de morrer. O cantor foi encontrado morto após pular do terceiro andar de um hotel de luxo em Buenos Aires, na Argentina, na última quarta-feira, dia 16.

Segundo o jornal Daily Mail, a gravadora não estaria vendo resultado na carreira do cantor e por esse motivo teria rompido o contrato com Liam.

- De todos os garotos do One Direction, Liam estava no caminho errado musicalmente, disse uma fonte ao jornal.

Além disso, o Daily Mail também informou que a agência de publicidade de Payne encerrou o contrato com ele no começo de outubro.

Mesmo com o suposto rompimento de contrato, a gravadora fez uma homenagem a Liam em seu Instagram, escrevendo que todos estão devastados.

Seu legado vai viver através de sua música e dos inúmeros fãs que ele inspirou e que o adoraram. Enviamos nossas mais profundas condolências à família e aos entes queridos de Liam, escreveram na legenda.