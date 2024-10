Dona Déa revela que beijo de Juan Paiva é melhor que o de Cauã Reymond: - Tem uma boquinha gordinha

Dona Déa surpreendeu ao dar um selinho em dois galãs da Globo durante o Domingão do Huck, no último domingo, dia 13. A mãe de Paulo Gustavo recebeu um beijo de ninguém mais, ninguém menos, que Cauã Reymond e Juan Paiva! No programa, Déa disse que queria ver quem beija melhor, mas somente no Mais Você desta terça-feira, dia 15, ela revelou quem foi o vencedor da disputa!

Convidada por Ana Maria Braga para tomar o café da manhã, Déa contou o motivo de ter escolhido o melhor:

- Eu falei para o Cauã: O beijo do Juan é melhor do que o seu, porque [ele] tem uma boquinha gordinha!

A apresentadora do programa rebateu e questionou o motivo:

- Mas o Cauã tem um bocão também!

E Louro Mané logo emendou:

- E o selinho no Luciano Huck, vai rolar?

Dona Déa respondeu e já descartou a ideia de dar um beijo no patrão, já que atualmente ela é uma das comentaristas do programa apresentado pelo marido de Angélica.

- Ah, não, ele é como um irmão, negou ela.

Ana Maria ainda continuou a brincadeira:

- Vocês viram que ela tem má intenção, né? Se não tivesse? o Huck assiste ao programa - ele está fazendo ginástica - assiste todo dia!, disse ela, rindo.