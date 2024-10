Protesto contra Enel fecha o Rodoanel no sentido Regis Bittencourt

Um protesto contra a Enel, por conta da falta de energia elétrica em São Bernardo, fechou a Rodovia Mario Covas no sentido Regis Bittencourt na tarde deste domingo (13). O ato foi realizado por grupo de moradores do bairro Santa Tereza, que estão há 48 horas sem luz devido à tempestade que atingiu São Paulo na noite de sexta-feira (11).

Segundo a SPMar, concessionária responsável pela administração dos trechos Sul e Leste do Rodoanel, informou que o protesto ocorreu na pista interna do km 65 e a liberação da via começou às 17h55, sendo finalizada às 18h49, quando os manifestantes desocuparam a terceira faixa da rodovia. Por conta da manifestação, foi registrado 1 km de congestionamento no local e PM (Polícia Militar) foi acionada.

Com 47 mil imóveis, São Bernardo é um dos municípios mais afetados pela falta de energia elétrica na Região Metropolitana de São Paulo, que ainda tem 760 mil consumidores impactados. A Enel não informou a previsão para que o serviço seja totalmente restabelecido.

Neste domingo também foi registrado outra manifestação contra a Enel em São Bernardo, na Avenida Maria Servidei Demarchi. Cerca de 15 moradores do bairro Terra Nova ocuparam a pista e pediram que o serviço seja restabelecido no bairro.