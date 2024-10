Andressa Ganacin atualiza estado de saúde da filha: - Pode receber alta a qualquer momento

A ex-BBB Andressa Ganacin, usou as redes sociais para atualizar o estado de saúde da sua filha Sarah, que está internada há 21 dias no hospital. Sarah estava na UTI, saiu da incubadora e agora está no berço pela primeira vez.

- Ela está com o pezinho em casa já. Então, ela está em uma fase de adaptação e pode receber alta a qualquer momento. Ela só tem que estar estável para poder ir embora, contou Andressa nos stories do Instagram.

Emocionada com a evolução na saúde da filha, a ex-BBB, não conteve as lágrimas ao ver a filha no berço pela primeira vez.

- Quando eu a vi pela primeira vez no berço, que a gente acompanhou o primeiro banho ontem, a gente trocou a primeira fralda dela? Foi uma sensação que eu não sei explicar. A gente está muito feliz, disse emocionada.

Andressa passou por um parto prematuro após ser diagnosticada com pré-eclâmpsia, o aumento da pressão arterial em grávidas. Sarah é fruto do relacionamento de Andressa com Nasser, vice-campeão do BBB13. O casal está junto desde o confinamento.