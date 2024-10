Vera Viel, esposa de Rodrigo Faro, se pronuncia pela primeira vez após cirurgia: Vivi uma sensação inexplicável

Na noite do último sábado, dia 12, Vera Viel se pronunciou pela primeira vez após passar por uma cirurgia para a retirada de Sarcoma Sinovial, um tumor raro e maligno, localizado em sua coxa esquerda. A ex-modelo exibiu um clique em que surge segurando o bolo de aniversário e os balões que ganhou da família para celebrar seu aniversário de 49 anos de idade.

Para acompanhar a imagem, a famosa escreveu um texto agradecendo a todos que a mandaram mensagem de apoio e também aproveitou para deixar uma reflexão:

Primeiramente quero agradecer por todas as orações e mensagens de carinho! Hoje completo meus 49 anos com o melhor presente que poderia receber: a presença do Espírito Santo! Eu Clamei por Ele enquanto estava sendo anestesiada e vivi uma sensação inexplicável durante toda a cirurgia. Eu vivi o sobrenatural. Deus me levou até aquela sala de cirurgia para que O recebesse para sempre! Deus cuida o tempo todo e deve ser glorificado! Ele sempre me abençoou, mas faltava algo que nesse momento habita no meu ser! Esse é o meu novo aniversário e só tenho a agradecer pela minha salvação!

Rodrigo Faro compartilhou nas redes sociais um vídeo com o momento em que a família chega para visitar Vera no hospital. As filhas da apresentadora foram correndo dar um abraço bem apertado na mãe. O emocionante vídeo mostra as jovens emocionadas enquanto cobrem Vera de amor e carinho.

Cada um dos familiares levou um item para celebrar o aniversário da ex-modelo e todos eles já entraram cantando Parabéns Pra Você. Na legenda, Rodrigo escreveu:

Depois de receber o amor e as orações de vocês, agora é hora da Vera receber o amor da família?As meninas estavam com saudades da mamãe. Temos uma longa jornada pela frente na já vencemos em nome de Jesus!