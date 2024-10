Padilha participa de ato de campanha do prefeito com Marcelo Oliveira

Alexandre Padilha, ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), esteve hoje em Mauá. Esta é quarta vez que Padilha vem até a cidade para participar da campanha eleitoral do prefeito Marcelo Oliveira (PT), candidato à reeleição. O ato aconteceu no Jardim Zaíra.

Durante o encontro, o chefe do Executivo, acompanhado de apoiadores, destacou propostas para Mauá e reafirmou o compromisso com o desenvolvimento da cidade. Segundo Marcelo Oliveira, a campanha continua com "humildade e trabalho.”

Marcelo Oliveira busca consolidar espaço junto ao eleitorado, enfatizando a importância da continuidade do governo para garantir o avanço nas políticas públicas da cidade. "Conto com vocês para continuarmos avançando", declarou o candidato.

O ministro reforçou que Marcelo é uma importante referência e visto com muito carinho pelo Governo Federal. “Estou aqui porque o Lula ama o Marcelo. O Lula ama Mauá, por isso estamos conseguindo estabelecer essa união que tem contemplado os bons projetos que a gestão tem apresentado e muitas obras acontecendo”, comentou.

A presença de Padilha em Mauá reforça a relevância estratégica da cidade nas eleições municipais de 2024 e sinaliza a intenção do governo federal de fortalecer alianças regionais no Grande ABC.

Ao todo seis ministros do Governo Lula já participaram de agendas em Mauá, além de Padilha, vieram o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, a ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira e o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.