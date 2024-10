Bia Miranda confirma que reatou namoro com Gato Preto, de quem está grávida

Bia Miranda e Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto, surpreenderam a web ao reaparecem juntos após o término polêmico. O artista compartilhou uma imagem almoçando com a ex-A Fazenda, que está grávida de seu filho, e ambos confirmaram que reataram o namoro.

Ao publicar o registro nos Stories do Instagram, ele escreveu:

Será que vem menino ou menina?

Mais tarde, retornou aos Stories do Instagram para revelar que homens comprometidos teriam mandado mensagens a Bia na intenção de flertar com ela após saírem as notícias do término. O influenciador ameaçou expor cada um deles;

Aos comprometidos que estavam dando em cima da Bia nesse tempo que passamos separados, vou expor um por um! Eu estava esperando a hora certa para falar para vocês.

A ex-peoa fez um post similar, dizendo que muitos deles eram famosos:

Se eu contar para vocês o tanto de famoso comprometido que veio dar em cima de mim esses dias, vocês não acreditam. Cada coisa que recebi aqui. Tenho áudio e print de tudo! Não adiantou nada apagar quando eu não dei moral! Agora quis desconversar quando meu namorado tirou satisfação.

A famosa já é mãe de Kaleb, fruto do antigo relacionamento com DJ Buarque, e agora está grávida de seu segundo filho, do romance com Gato Preto.