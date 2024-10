Humorista Ary Toledo morre aos 87; velório será hoje em São Caetano

O humorista Ary Toledo, 87 anos, morreu na manhã deste sábado (12), em São Paulo. A informação foi confirmada pelo perfil oficial dele no Instagram, que também anunciou que o velório será realizado hoje, às 14h, no Ossel Memorial, na Avenida Goiás, 459, São Caetano.

“Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós... Sentiremos a sua falta, Mestre”, escreveu o perfil.

Ele estava internado no Hospital Sírio Libanês, na Capital. A causa da morte não foi revelada.

Ary Toledo nasceu em Martinópolis, no Interior de São Paulo, mas foi criado em Ourinhos. Mudou-se para São Paulo aos 22 anos para atuar como ator no Teatro de Arena. Mais tarde, ingressou na carreira humorística, que o consagrou.

Com estilo satírico, além de ser um grande contador de piadas e anedotas, Toledo se destacou como cantor, ator e escritor. Trabalhou em TVs como Tupi, Record e SBT e gravou diversos discos, publicou livros e participou de filmes.

Seu estilo incisivo e crítico chegou a levá-lo a ser preso brevemente no período da ditadura militar, após dizer em um show que “quem não tem cão, caça com gato, e quem não tem gato, ‘cassa’ com ato”, referindo-se ao Ato Institucional número 5.

Foi casado por mais de 40 anos com a atriz, diretora de teatro, crítica musical e jurada musical Marly Marley, que morreu em 2014.