Tempestade causa morte, transtornos e falta d’água

O Grande ABC iniciou o feriado de Dia de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças mobilizado para reparar os danos causados pela forte chuva com rajadas de vento da noite de sexta-feira (11). Uma pessoa morreu em Diadema e outra ficou ferida na mesma cidade. Em São Caetano, caiu o muro da antiga fábrica da Matarazzo, atingindo um carro que estava estacionado. Ribeirão Pires registrou pelo menos 20 ocorrências de queda de árvores.

Em Diadema, segundo a Prefeitura, todos os bairros registraram quedas de árvores ou estruturas externas, além da morte de uma pessoa atingida por queda de árvore no bairro do Casa Grande. Outra vítima atingida por um galho foi socorrida na Avenida Afonso Monteiro da Cruz, no Serraria.

RIBEIRÃO PIRES

A Defesa Civil de Ribeirão Pires contabilizou 20 ocorrências de queda de árveores, mas sem nenhuma vítima. Segundo o Paço Municipal, equipes da Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, Departamento de Trânsito e Zeladoria foram mobilizadas para o atendimento dos casos, para a desobstrução e limpeza de vias. Além disso, alguns bairros tiveram queda de energia e ainda estão às escuras.

SÃO CAETANO

Em São Caetano, a principal ocorrência foi a queda do muro da antiga fábrica da Matarazzo, que causou a interdição da Rua Mariano Pamplona, no bairro Cerâmica. Um veículo que estava estacionado foi atingido. O proprietário afirmou que havia comprado o carro há apenas três semanas. Na Rua Oriente, um semáforo ficou retorcido pela força dos ventos.

SEM ÁGUA

A Sabesp informou que a falta de energia elétrica após a tempestade afetou a distribuição de água em regiões de São Paulo, São Bernardo, São Caetano, Santo André e Cotia. Estações elevatórias e boosters (equipamentos que transportam a água para locais mais altos) foram prejudicadas. A Sabesp orienta aos moradores o uso consciente da água armazenada nas caixas residenciais.

Segundo a Sabesp, o abastecimento de água pode ser afetado nas seguintes regiões:

CAPITAL: Vila Formosa, Jardim São Luiz, Capão Redondo, Morumbi, Americanópolis, Vila do Encontro, Parque Bologne, Interlagos, Grajaú, Parelheiros, Sapopemba, Cursino, Jardim Marilda, Vila Clara, Vila Romana, Ipiranga, Vila Jaguara, Pirituba, Parque Anhanguera, Vila Maria e Jaraguá.

SANTO ANDRÉ: Vila Progresso, Miguel Ângelo, Vila Suíça, Gerassi e São Jorge;

SÃO CAETANO: Vila Gerty.

SÃO BERNARDO: Vila Planalto e Nova Petrópolis;

“É importante o uso sem desperdícios do volume das caixas-d’água dos imóveis em toda a Grande São Paulo e, se possível, a reserva até que o sistema de distribuição esteja em operação integral. Os imóveis que possuem caixa-d’água com reservação para no mínimo 24 horas de consumo,

como determina o Decreto Estadual 12.342/78, devem sentir menos as intermitências no abastecimento”, diz a nota da Sa besp..

A concessionária orienta os consumidores a utilizarem a Central de Atendimento pelo telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), também pelo WhatsApp 11 3388-8000 e pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.

Em breve mais informações.