Filippi se reúne com Alexandre Padilha para avaliar estragos da chuva

O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), se reuniu na manhã deste sábado de maneira emergencial com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a vice-prefeita, Patty Ferreira, e servidores da Defesa Civil da cidade para avaliar os estragos ocasionados pela chuva no município. Um gabinete de crise foi montado, com a participação da Prefeitura e do ministro. Todos os bairros registraram quedas de árvores ou estruturas externas.

Segundo a Prefeitura, o prefeito Filippi acompanhou alguns pontos onde houve registro de intercorrência e tem pressionado a Enel e demais autoridades competentes para o restabelecimento da energia elétrica na cidade.

O município registrou uma vítima fatal, um homem, de cerca de 40 anos, que foi atingido por queda de árvore no bairro do Casa Grande. Outra vítima atingida por um galho foi socorrida pelas equipes da Prefeitura na Avenida Afonso Monteiro da Cruz, no Serraria. Ela foi levada aos equipamentos médicos municipais.

Foram contabilizados até o momento 35 quedas de árvores. “As equipes estão trabalhando desde a noite desta sexta-feira, serviço que adentrou a madrugada e seguirá até que a normalidade se estabeleça. Em locais onde a remoção da árvore precisa do desligamento da rede elétrica, a Enel já foi acionada”, informou o Paço.

As telhas da casa paroquial da Igreja Matriz foram arrancadas pelo vento, motivo pelo qual a missa que seria realizada na manhã deste sábado, em celebração à Nossa Senhora Aparecida, foi cancelada. Algumas das telhas estão sobre a fiação na Rua Manoel da Nóbrega, e por isso, parte da vida segue interditada.