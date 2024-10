Lexa e Ricardo Vianna celebram noivado com festa intimista no Rio de Janeiro

Na última sexta-feira, dia 11, Lexa e Ricardo Vianna reuniram familiares e amigos próximos para oficializa seu noivado em uma celebração intimista. O evento aconteceu em uma casa de festas na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O casal escolheu vestir looks brancos para o evento. Ricardo estava de camisa social, calça clara e um par de sapatos marrom. Lexa arrancou suspiros ao surgir comum belíssimo vestido recortado.

Cecília, filha de Ricardo, marcou presença no evento para celebrar o noivado do pai com a cantora. Os dois três se juntaram e posaram sorridentes para os cliques dos fotógrafos, entregando imagens super fofas. A mãe de Lexa, Darlin Ferrattry, sua irmã, Wenny Isa, também estiveram por lá.

Bruna Griphao foi uma das amigas da cantora que fizeram questão de comparecer à comemoração. A atriz chegou chegando com um vestido preto curtinho. Pocah escolheu uma peça de tom claro com um destalhe de flor no pescoço.