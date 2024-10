Temporal causa a morte de uma pessoa em Diadema

As fortes chuvas, seguidas de intensa ventania, registradas na noite desta sexta-feira, dia 11, causaram a morte de uma pessoa em Diadema. A vítima foi atingida pela queda de uma árvore no bairro Casa Grande. Outra pessoa, atingida por um galho, foi socorrida pelas equipes da Prefeitura de Diadema na Avenida Afonso Monteiro da Cruz, no Serraria, e levada aos equipamentos médicos municipais.

Danos também foram registrados em toda a cidade, com todos os bairros apresentando quedas de árvores ou estruturas externas.

Segundo a assessoria, o prefeito Filippi acompanhou pessoalmente alguns pontos onde houve registros de intercorrências, inclusive durante a madrugada, e tem pressionado a Enel e outras autoridades competentes para o pleno restabelecimento da cidade.

A Prefeitura Municipal de Diadema informou que ainda está contabilizando o número de quedas de árvores e que as equipes estão trabalhando desde a noite de sexta-feira. Os serviços se estenderam pela madrugada e continuarão até que a normalidade seja restabelecida, além de pressionar a Enel para que o fornecimento de energia elétrica seja restabelecido o mais rapidamente possível.