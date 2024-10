Tite Campanella: ‘se votasse em São Bernardo, seria no Marcelo’

Tite Campanella (PL), prefeito eleito de São Caetano, afirmou ao Diário que, se votasse em São Bernardo, optaria por Marcelo Lima (Podemos), que vai disputar o segundo turno das eleições contra Alex Manente (Cidadania), a despeito de o candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo cidadanista ser de seu partido, o vereador Paulo Eduardo (PL).

“Se votasse em São Bernardo do Campo, votaria em Marcelo Lima para prefeito”, afirmou.

Ao dar a declaração, Tite Campanella rebateu a informação de que participaria, juntamente com os prefeitos de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e de São Caetano, José Auricchio Junior (PSD), de agenda com Manente.

Segundo Tite, o posicionamento pró-Marcelo Lima tem como base sua experiência pessoal. O prefeito eleito disse ter longa convivência com Alex. O liberal o ajudou em quatro campanhas para deputado e, até 2022, esteve à frente do Cidadania em São Caetano.

Além de deixar órfão de apoio um colega de legenda, optar por Marcelo Lima significa apoiar um correligionário de seu principal adversário nas eleições deste ano. Tite venceu Fabio Palacio (Podemos) com 59,61% dos votos válidos.

Outro ponto destacado por Tite é fato de ser contrário à interferência de outros prefeitos na política de São Caetano. “Não serei eu quem promoverá a interferência na cidade dos outros”, pontuou.

SÃO PAULO

Um dia após a reunião com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), Tite Campanella cravou apoio à reeleição do prefeito paulistano Ricardo Nunes (MDB). Em vídeo no qual aparece ao lado de José Auricchio e Nunes, pede votos ao candidato emedebista, que vai disputar o segundo turno contra Guilherme Boulos (Psol). “Estamos apoiando o Ricardo Nunes para que a região metropolitana siga com seu trabalho integrado, que faz bem ao povo de São Caetano.”