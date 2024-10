Com Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis, Sexta-Feira Muito Louca 2 ganha data de lançamento

Vem aí! A Disney anunciou nesta sexta-feira, dia 11, a data de lançamento do filme Sexta-Feira Muito Louca 2, que irá contar com Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis no elenco novamente.

Através do Instagram foi postada uma foto das atrizes em cena e, na legenda, anunciaram que o filme estará disponível em 2025, no mês de agosto.

Sexta-feira. #FreakierFriday chega aos cinemas em 8 de agosto de 2025!

O ator Chad Murray, que interpretou Jake na produção, comemorou a novidade em suas redes sociais:

E aqui... nós... Vai! #FreakierFriday chega aos cinemas em 8 de agosto de 2025!