Vera Viel passa por cirugia para retirada de câncer e Rodrigo Faro pede orações aos seguidores

Rodrigo Faro usou as redes sociais para pedir orações para Vera Viel. A modelo revelou na última quinta-feira dia 10, que foi diagnosticada com sarcoma sinovial na coxa esquerda, um tumor raro e maligno. O apresentador escreveu que a cirurgia para a retirada do câncer começou às 13h desta sexta-feira dia 11, e fez um pedido aos fãs:

Quem puder parar um minuto agora e orar pela minha Vera Viel , eu agradeço muito? A cirurgia começou às 13h e deve acabar final da tarde!!! Vai dar tudo certo com a graça de Deus!!!!

Os seguidores de Faro foram engajados em demonstrar apoio a família. Um fã declarou:

Deus está no controle de tudo já. Ele é o médico dos médicos.

Famosos e amigos do casal também lotaram os comentários da publicação. Gretchen escreveu:

Força amigo. Ela vai ficar boa. Amo vocês.

A influenciadora digital e empresária Thayse Teixeira falou sobre testemunho:

Deus é o médico que conduz essa cirurgia . Ele já operou milagre e o testemunho será gerado para a honra e glória Dele.

Preta Gil que também encara a batalha contra um câncer incentivou:

Já Deus certo!!!

O músico Sylvinho Blaublau afirmou:

Já deu amigo. Você e sua família são bênçãos de Deus!