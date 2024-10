Davanzo solta a voz em coletiva dos Morando

O advogado Luís Davanzo (Republicanos), ex-candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Flávia Morando (União Brasil), literalmente ‘deu o tom’ da coletiva em que a família Morando – o prefeito Orlando (PSDB), a deputada estadual Carla (PSDB) e a sobrinha – anunciou apoio ao ex-deputado federal Marcelo Lima (Podemos), que vai disputar o 2º turno das eleições em São Bernardo no dia 27 contra Alex Manente (Cidadania). Após elogiar a jovem, Davanzo soltou a voz em um trecho da canção de Ivan Lins, Vitoriosa, em sua homenagem: “Quero sua risada mais gostosa / Esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa”. Para Davanzo, Flávia é uma pessoa muito alegre, “leve” e terá um futuro “maravilhoso”. Para finalizar a cantoria, o advogado dedicou a canção O show tem que continuar, do grupo Fundo de Quintal, a Marcelo Lima:“Iremos achar o tom / E a gente vai ser feliz / Olha nós outra vez no ar / O show tem que continuar”, cantou Davanzo, seguido de aplausos. O bom humor de Davanzo contrastava com a sisudez de Morando, que parecia pouco à vontade em estar na coletiva.

Bastidores

Prestígio

Coordenador do plano de governo da campanha vitoriosa de Tite Campanella (PL) a prefeito de São Caetano, o professor Leandro Prearo (foto), reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), tem outra conquista importante para celebrar. Ele passou a quinta-feira recebendo os parabéns por figurar como o 616º autor latino mais citado no mundo, na área de ciências matemáticas, em levantamento da plataforma AD Scientific Index, ranking internacional que avalia o impacto da produção científica de cientistas individuais.

Bodas

A empresária Milena Braga Romano, presidente da Eletra Bus e diretora executiva da Next Mobilidade e da BR7 Mobilidade, casa-se amanhã com Antonio Rocha Neto. A cerimônia será na cidade de Taormina, localizada na Sicília, Itália. Os convidados estão hospedados no luxuosíssimo hotel San Domenico Palace, antigo convento católico cujos terraços têm vista para o vulcão Etna, ainda ativo, e cujas diárias custam por volta de R$ 8.000. A lista de presentes, organizada por Tania Bulhões, tem itens como uma bandeja para bar cravejada de quartzo verde que sai pela bagatela de R$ 21,5 mil.

Seguindo em frente

Ao que parece, a ex-candidata à Prefeitura de São Bernardo Flávia Morando (União Brasil) já seguiu em frente após a derrota nas urnas – a ex-prefeiturável ficou em quarto no pleito de domingo. Durante coletiva concedida na quarta-feira, seu tio, o prefeito Orlando Morando (PSDB), disse que foi visitá-la na segunda-feira, um dia após o primeiro turno, para discutir o futuro político, mas foi recebido com a proposta de novo ramo de negócio para a família. Como disse o prefeito: “total desprendimento”.

Sem saudade

A população de São Caetano mostrou, nas eleições de domingo, que não sente saudade da gestão do ex-prefeito Paulo Pinheiro (2013-2016). O neto dele, João Pinheiro (União Brasil), que tinha como missão resgatar o nome da família para a política são-caetanense, terminou derrotado nas urnas. O jovem recebeu 303 votos e não foi eleito.

Nem de graça

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), que ficou em terceiro nas eleições para prefeito em São Bernardo no primeiro turno, minimizou o apoio dado pelo chefe do Paço, Orlando Morando (PSDB), ao candidato Marcelo Lima (Podemos), que enfrentará o deputado federal Alex Manente (Cidadania) na segunda etapa. “Se tivesse ido para segundo turno, pagaria para não ter o apoio do Orlando”, disse.