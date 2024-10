Fim de jogo! Cauê é eliminado de A Fazenda 16

Esta quinta-feira, dia 10, marcou mais uma noite de despedidas para um dos participantes de A Fazenda 16. Dessa vez, Sacha, Cauê e Zaac foram direcionados ao deck da roça para ouvir o famoso discurso e perguntas de Adriane Galisteu.

Com os ânimos à flor da pele, os peões voltaram a repercutir a vitória de Zé Love na Prova do Fazendeiro e é claro que Cauê não está nada feliz com essa conquista. Além disso, Sacha ficou bem abalado com os 16 votos e não gostou nem um pouco de ter sido escolhido até por suas aliadas no jogo para a Roça.

Por sua vez, Zaac, que é aliado de Zé Love, direcionou seu rancinho a Yuri. Importante lembrar que o bombeiro da Eliana já teve diversas discussões com o cantor e o jogador de futebol.

Porém, no fim da noite, foi Cauê que não recebeu votos o suficiente para continuar no game e se despediu mais cedo de A Fazenda 16.